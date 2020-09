Gervinho-Parma, aria di addio. Conte lo apprezza, l’Inter medita il colpo

Il ritorno di Andrea Pinamonti chiude il discorso quarta punta per l’Inter? Forse non del tutto. Nonostante il riscatto dal Genoa da parte del classe 1999 avesse fatto pensare ad una chiusura totale per qualsiasi altro profilo, infatti, nelle ultime ore in casa nerazzurra qualcosa sembra tornare a muoversi. In particolare, stando a quanto riportato anche dal giornalista Nicolò Schira, Antonio Conte continua a mostrare grande apprezzamento nei confronti di Gervinho, classe 1987 in forza al Parma, considerato un profilo ideale come quarta punta per la sua Inter.

Da Parma, peraltro, filtra costantemente aria di addio per l’ivoriano, che potrebbe essere ceduto proprio negli ultimi giorni di mercato. I nerazzurri continuano a monitorarlo con grande attenzione, poiché rappresenterebbe un colpo low-cost ideale per completare il reparto offensivo.

