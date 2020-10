Mercato – Si continua a lavorare per Gervinho, spunta anche il nome di Pinamonti: l’ipotesi sul tavolo di Inter e Parma

A tre ore e rotte alla fine del mercato, il tempo è quello che è: ma è, appunto, notizia delle scorse ore che l’agente di Gervinho, Pino Calabria, si sia fatto vedere in quel di Milano e che l’Inter stia pensando di cogliere al volo l’occasione di piazzare un ultimo colpo in attacco, facendo compiere il percorso inverso ad Andrea Pinamonti. E cioè: Gervinho in nerazzurro per l’ultimo grande con una big della sua carriera e Pinamonti al Parma per fare ulteriore esperienza in una media squadra di Serie A.

L’ipotesi, su cui Inter e Parma starebbero lavorando proprio in questi istanti, la mette sul tavolo calciomercato.it. Che spiega, entrando nei dettagli della formula, che lo scambio Gervinho-Pinamonti dovrebbe consistere in uno scambio di prestiti, che darebbe a Conte un velocista e una valida alternativa in attacco. Il tempo, come detto, non è molto: le parti coinvolte dovranno essere abili a trovare la quadra entro limiti ragionevoli, anche perché le altre operazioni – specie in uscita, ma anche in entrata – da mandare in porto sono molteplici. E oggi si chiude.

