Rebus Handanovic, Silvestri vice per un anno e poi titolare? L’alternativa è Musso

Per strappare l'argentino all'Udinese servono però 20 milioni di euro

L'arrivo di Zhang in Italia permetterà anche di fissare le linee guida in vista della prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, restano ancora tanti dubbi attorno alla scelta del portiere in vista della prossima stagione.