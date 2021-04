Social – 28 aprile 2010, Barcellona-Inter 1-0: Mourinho ricorda la sconfitta più dolce della sua carriera

Lo Special One ricorda la celebra corsa sull'erba del Camp Nou di 11 anni fa

Il 28 aprile non è una data come le altre per l'Inter. Ben 11 anni fa infatti si concretizzava quella che è stata definita da Mourinho la "sconfitta più bella della sua carriera". Il Barcellona batte 1-0 l'Inter nel ritorno delle semifinali di Champions League, ma ad andarci in finale è la squadra nerazzurra, grazie al 3-1 dell'andata.