L’identikit di Demiral, il nome caldo per la difesa dell’Inter

Tutto quello che c'è da sapere sul possibile erede di Skriniar

Pietro Magnani

Nelle ultime ore il mercato dell'Inter si è acceso in maniera prepotente. Sembra infatti che il PSG abbia rotto gli indugi e che sia pronto a fare l'offerta "giusta" (circa 15 milioni) per prelevare subito Skriniar. Per questo l'Inter, che aspettava proprio questa mossa dei francesi, avrebbe virato con decisione su un profilo decisamente più interessante rispetto ai tanti accostati di recente: Demiral.

Il difensore dell'Atalanta, ex Juventus, è sicuramente un profilo molto interessante: veloce, forte fisicamente e dotato di un gran tiro, il turco è sicuramente uno dei centrali con più potenziale in Serie A. Tuttavia con Gasperini non sta trovando molto spazio, perciò un suo trasferimento non è improbabile anzi. Vediamo quindi nel dettaglio che tipo di giocatore è il possibile nuovo difensore dell'Inter.

Demiral è un giocatore ancora piuttosto giovane, avendo solo 24 anni. Imponente fisicamente (è alto 190 cm) è per certi versi, seppur forse più "grezzo", simile a Skriniar. Forte nel gioco d'anticipo e di testa, ha dalla sua una maggiore rapidità, che gli permette di contenere con meno fatica giocatori brevilinei. Dotato di una conclusione molto pericolosa anche da lontano, non disdegna gli inserimenti in zona goal.

Sicuramente un profilo che limiterebbe parecchio la perdita dello slovacco, visto che garantirebbe una certa solidità per gli anni a venire. Certo Inzaghi dovrebbe disciplinarlo parecchio tatticamente e, se possibile, sgrezzarlo un po' tecnicamente. Tuttavia tra i tanti nomi fatti per i nerazzurri, Demiral, anche per gli anni in Serie A, sarebbe probabilmente il più appetibile. Senza contare che, numeri alla mano, in questa stagione ha dimostrato di essere maturato molto, diventando meno falloso e più oculato nei suoi interventi.

Il turco ha giocato quasi sempre da centrale in una difesa a 4 o da perno in una retroguardia a 3. Difficile che possa diventare un braccetto "alla Inzaghi", ma non è da escludere che il tecnico possa provare l'esperimento. Le doti fisiche per supportare la manovra ci sono tutte.

LA STAGIONE DI DEMIRAL — PRESENZE: 17

MINUTI GIOCATI: 1196

CARTELLINI: 4 (GIALLI)

TOCCHI: 37,4

PRECISIONE PASSAGGI: 85%

GOAL: 1

ASSIST: 0

DRIBBLING SUBITI A PARTITA: 0,2

FALLI FATTI A PARTITA: 0,7

FALLI SUBITI A PARTITA: 0,5

DUELLI VINTI: 65%

DUELLI AEREI VINTI: 62%

PALLONI INTERCETTATI A PARTITA: 1,2

TACKLE A PARTITA: 1,8

CHIUSURE A PARTITA: 2,8

PALLONI PERSI: 4,8