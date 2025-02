Il Torino PIOMBA su Esposito, idea scambio: “All’Inter piace Ricci”

C’è una nuova pretendente sulle tracce di Pio Esposito, il giovane bomber dell’Inter che sta dominando quest’ultimo campionato di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito allo Spezia per la seconda stagione consecutiva, si trova al comando della classifica marcatori con 13 gol realizzati sino a questo momento.

Una crescita disarmante per il giovante talento su cui l’Inter crede tantissimo, ma che potrebbe aver bisogno di una tappa intermedia in Serie A prima di prendersi una maglia da titolare anche in nerazzurro. L’obiettivo del club interista, infatti, è proprio quello di concedere al ragazzo un nuovo prestito il prossimo anno nella massima divisione, prima di riportarlo a casa nella stagione successiva.

A mettere in crisi la strategia dell’Inter, però, potrebbe essere l’assalto del Torino nei suoi confronti. Come riportato questa mattina da Tuttosport, il club granata è sulle tracce di Pio Esposito. Calciatore per cui il tecnico Paolo Vanoli stravede, soprattutto per le incredibili capacità fisiche che il giovane bomber sta mettendo in mostra con lo Spezia.

Il Torino sa benissimo che strapparlo al club nerazzurro sarà un’impresa davvero molto ardua, ma allo stesso tempo ha delle carte da poter giocare. Come ribadito dal quotidiano torinese, all’Inter “piace Ricci”, centrocampista su cui è parecchio vigile anche il Milan. Chissà che nell’ambito di qualche discussione di mercato, tra le due società non possa nascere l’idea di uno scambio tra due talenti purissimi che rappresentano il futuro della Nazionale Italiana.

Non è infine escluso che, davanti ad un’operazione che si preannuncia in salita, l’Inter non possa semplicemente aprire ad un prestito secco di Esposito al Torino per la prossima stagione.