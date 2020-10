Flick sul futuro di Alaba: “Rinnovo di contratto? E’ una sua scelta e noi la rispetteremo”. L’Inter osserva

Il futuro di David Alaba è stato per diverso tempo incerto e ancora oggi non ci sono certezze sulla sua permanenza al Bayern Monaco. Il calciatore austriaco piace a Inter e Juventus, che nell’ultima sessione di mercato ci hanno fatto più di un pensiero. Di lui ha parlato direttamente il tecnico bavarese Hansi Flick in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Spero davvero che Alaba rinnovi con il Bayern Monaco, perché penso sappia qual è la situazione attuale qua. C’è un’atmosfera molto positiva nel club, giochiamo un calcio vincente e ci divertiamo in campo. Sono convinto che ci penserà seriamente, ma in ogni caso dovremo rispettare ogni sua decisione. Spero che rimanga con noi, ma alla fine è una sua scelta”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<