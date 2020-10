Zidane non sente ragioni: “All-in contro l’Inter? Non esiste, io sto pensando solo al campionato”

È uno Zinedine Zidane concentratissimo quello che si è presentato in conferenza stampa quest’oggi. Il tecnico del Real Madrid, imbeccato sull’impegno in Champions League di martedì contro l’Inter, non ha voluto sentire ragioni: “Sento parlare di finale contro l’Inter, ma per me la finale è domani contro l’Huesca. Non esiste proprio pensare a martedì. Per me la finale è la prossima, non penso a quella dopo. Abbiamo giocato contro il Barcellona e abbiamo vinto, ora giochiamo contro l’Huesca e ci sono gli stessi tre punti in palio”.

Poi, prosegue gettando acqua sul fuoco in merito alla polemica tra Benzema, Mendy e Vinicius: “È un bene che queste cose accadano, molte cose accadono in campo a caldo, ma ora ci sono tante telecamere e queste cose si vedono regolarmente. Non c’è nessun tipo di problema, anzi. Si sono allenati tutti molto bene e questa è la cosa più importante. Tutto chiarito”.

