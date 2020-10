Lukaku ko, Conte non si sbilancia: “Non possiamo rischiare nulla. Ecco quando si è fatto male”

La prima domanda rivolta al tecnico nerazzurro Antonio Conte durante la conferenza stampa di presentazione di Inter-Parma è stata inevitabilmente sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Il problema muscolare che il belga ha accusato durante la gara contro lo Shakhtar Donetsk lo costringerà a saltare la sfida di domani, e con buona probabilità anche il big match di Champions League contro il Real Madrid. Al netto di ottimismi e pessimismi, la possibilità più realistica è quella di riaverlo a disposizione per Atalanta-Inter, in programma domenica prossima alle ore 15.

“Ha avuto questo problema muscolare quando ha calciato la punizione nell’ultima gara. È giusto recuperarlo nel migliore dei modi, soprattutto ora che dobbiamo affrontare anche l’assenza di Sanchez. Stiamo agendo per il meglio del calciatore e dell’Inter. In questo periodo ne avremmo avuto davvero bisogno, ma abbiamo fiducia nei calciatori a disposizione”, è stata la risposta di Conte in merito alle sue condizioni.