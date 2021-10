TS – Inter-Brozovic, oggi il primo incontro per il rinnovo: la situazione

Il centrocampista croato andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2022

Andrà in scena quest'oggi il tanto atteso incontro tra la dirigenza dell'Inter e Ivan Brozovic, padre e agente dell'interista Marcelo. Il club nerazzurro ha infatti deciso di accelerare le pratiche per il rinnovo del centrocampista croato, prima che lo stesso possa entrare negli ultimi sei mesi prima della scadenza ed essere così libero di firmare per altre società. Sensazioni che al momento sono positive, anche se quello di oggi potrebbe essere solamente il primo di tanti incontri in attesa di poter giungere ad una vera e propria fumata bianca per la firma sul nuovo contratto.