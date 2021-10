GdS – Inter, ‘Inzagata’ contro la Lazio? Perisic o Calhanoglu in coppia con Dzeko

Il tecnico nerazzurro vorrà provare diverse soluzioni nei prossimi allenamenti

In vista dell'impegno di sabato delle 18.00 a Roma contro la Lazio, l' Inter di Simone Inzaghi potrebbe esser costretta a rinunciare ai sudamericani impegnati questa notte per l'ultimo impegno con le rispettive nazionali. La vera emergenza potrebbe aprirsi dunque in avanti, dove sia Lautaro Martinez che Joaquin Correa dovrebbero rientrare direttamente nella capitale nella notte tra venerdì e sabato, giusto in tempo per svolgere la rifinitura del sabato mattina ma senza la possibilità di riposare e recuperare energie importanti.

Proprio per questo motivo, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi potrebbe preparare una delle sue mosse inaspettate per sorprendere la Lazio. La cosiddetta 'Inzagata' stavolta potrebbe consistere nella posizione di Ivan Perisic, eventualmente disponibile a giocare in coppia con Edin Dzeko. Un ruolo che il croato ha ricoperto in emergenza anche con Antonio Conte e che ha svolto quest'anno nel finale del match contro la Fiorentina, andando pure a segno. Il piano B, invece, riguarda Hakan Calhanoglu, il quale potrebbe essere spostato qualche metro più avanti da seconda punta, per agire alle spalle dello stesso Dzeko.