TS – Brozovic, messaggio agli agenti: “Marcelo non più centrale nel progetto”. Offerta del Monaco

Prosegue anche la campagna di mercato in uscita per l’Inter. Dopo aver ormai formalizzato il passaggio di Diego Godin al Cagliari, i nerazzurri stanno cercando di piazzare anche alcuni esuberi della rosa come Dalbert e Joao Mario. Nell’ottica di un acquisto pesante, però, urge una cessione altrettanto importante.

Dopo le voci di inizio estate su Lautaro Martinez e quelle successive su Milan Skriniar, ora l’attenzione sembra essersi spostata su Marcelo Brozovic. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, agli agenti del croato sarebbe stata ribadita l’idea di Conte: Marcelo non è più centrale nel progetto. Per ora, però, si è fatto avanti solo il Monaco con un prestito con diritto di riscatto. Troppo poco per sedersi ad un tavolo a trattare.

