Accadde Oggi – 15 settembre 1993: Inter-Rapid Bucarest 3-1, stupenda tripletta di Bergkamp e primo passo verso la conquista della Coppa Uefa!

Quella di Dennis Bergkamp all’Inter non può certo dirsi un’avventura positiva. Quantomeno per le premesse con le quali il talento olandese era approdato a Milano: secondo e terzo nella classifica del Pallone d’Oro nei due anni precedenti all’arrivo in nerazzurro e 122 gol in sette stagioni con la maglia dell’Ajax. Grandi aspettative quindi, che Bergkamp raccolse solo in piccola parte, e soprattutto nel percorso in Coppa Uefa stagione 1993/1994.

Un percorso che, nonostante i grandissimi problemi per l’Inter in campionato, si rivelerà vincente, anche grazie all’apporto dell’attaccante olandese. Primo mattoncino della corsa verso la gloria proprio il 15 settembre 1993, quando i nerazzurri sconfissero nell’andata dei trentaduesimi di finale della Coppa Uefa a S. Siro il Rapid Bucarest per 3 a 1 con un Bergkamp sugli scudi: tripletta, condita da uno stupendo gol in sforbiciata.

Come detto, non fu l’unica gara in cui l’ex Ajax brillò. Berkgamp chiuse infatti la manifestazione con 8 reti, diventando capocannoniere di quella Coppa Uefa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<