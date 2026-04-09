Inter, tentazione Nico Paz: Oaktree pronto ad uno sforzo extra?

Dopo il confronto di marzo, l’Inter si appresta a ritrovare il Como in questo finale di stagione, con due sfide ravvicinate tra campionato e Coppa Italia. Ma il confronto tra le due lombarde potrebbe estendersi anche al mercato.

I nerazzurri non hanno mai nascosto l’interesse per il gioiello Nico Paz, con Javier Zanetti a fare da tramite grazie ai solidi rapporti con l’argentino e la sua famiglia. Resta però da risolvere il nodo legato al Real Madrid: i blancos possono riportarlo a casa grazie a un diritto di recompra fissato a 9 milioni. Inoltre, il Como detiene metà dei diritti sul giocatore e il Real, in caso di vendita a un altro club, dovrebbe spartire l’incasso con gli spagnoli. Proprio per questo, a Madrid sembrano orientati a riprendere il controllo diretto del giocatore per poi decidere senza vincoli il suo futuro.



Sul fronte Inter, sono giorni in cui si discute molto delle risorse che Oaktree ha intenzione di destinare al mercato nerazzurro, e stando a quanto riporta il Corriere dello Sport la proprietà sarebbe pronta a spingersi oltre il budget ordinario pur di arrivare a un colpo di alto profilo come Nico Paz.



“Come dimostra il pressing costante di Zanetti nell’ultimo anno, l’Inter sarebbe pronta di fronte a qualsiasi scenario (potrebbe contare su quell’extrabudget che Oaktree attiverebbe in caso di colpo a effetto per rinforzare la cifra tecnica della rosa): ma la strada oggi sembra segnata. Un tentativo rispetto al colpo d’autore, i nerazzurri lo avevano già fatto l’estate scorsa, prima per Ademola Lookman e poi per Manu Konè, salvo poi rimandare tutto in attesa dell’incastro giusto. Non aver fatto strada in Champions in questa stagione, perdendo i preziosi introiti Uefa, è un dato di fatto senza però che si leghi direttamente al budget a disposizione del club per un rinforzo di livello dal prossimo mercato estivo“, si legge.