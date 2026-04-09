Biasin: “Bastoni al Barcellona? Devono succedere due cose!”

Il Barcellona continua a seguire Alessandro Bastoni, ma al momento non ci sono sviluppi concreti su un possibile trasferimento. Nei giorni scorsi i media spagnoli avevano parlato di cifre molto lontane dal reale valore del difensore e di un presunto pressing del club blaugrana, ma nulla di tutto ciò si è concretizzato. A chiarire la situazione è intervenuto Fabrizio Biasin, giornalista molto vicino all’Inter su Telelombardia.

Il giornalista ha confermato che il club catalano ha avviato i contatti con l’entourage del difensore che non ha chiuso le porte al dialogo. Una novità rispetto al passato, quando sia Barcellona che Real Madrid si erano visti respingere sul nascere.

Tuttavia, secondo Biasin, per concretizzare l’operazione servirebbero due condizioni simultanee. “Che il giocatore si presenti e dica che ha deciso di fare un’altra esperienza, cosa che fino ad ora non è capitata e non è detto che capiti. Lui non ha manifestato una volontà di andare via.

E poi il Barcellona deve fare un’offerta senza senso per lui: se è un’offerta importante ma normale, l’Inter fa fatica a rinunciare a lui perché poi deve sostituirlo“.

Biasin si è mostrato scettico sulla possibilità che il Barcellona possa permettersi una cifra del genere, pur riconoscendo che il club catalano ogni anno riesce a sorprendere. La sensazione è che Bastoni non sia concentrato sull’idea di partire a tutti i costi, contrariamente a quanto si racconta.