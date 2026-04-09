Como-Inter: come stanno Lautaro e Bastoni. Un’assenza per Chivu

L’Inter di Cristian Chivu con la serenità data dal +7 in classifica al termine della trentunesima giornata di Serie A, si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Como, prossimo avversario in campionato. La sessione di oggi conferma una situazione serena per il tecnico: i timori legati a Lautaro Martínez e Alessandro Bastoni, usciti intorno al 60° minuto contro la Roma, non trovano conferma. Nessun allarme: il capitano, rientrato dall’infortunio e trascinatore, sarà regolarmente a disposizione per la partita contro gli uomini di Fabregas. Bastoni, con gli abbracci di San Siro, allontana le voci di mercato e conferma la sua concentrazione sul finale di stagione con l’Inter.

L’unico assente resta Bisseck, ancora fermo per un risentimento muscolare. Il difensore dovrebbe tornare a disposizione per il match casalingo contro il Cagliari di venerdì 17 aprile.

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, tutti gli altri elementi sono a disposizione del Chivu che continua a lavorare verso l’obiettivo Scudetto.