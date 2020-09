L’Inter aspetta il suo Guerriero. Conte pensa alla rivoluzione: la nuova posizione in campo di Vidal

Antonio Conte freme dalla voglia di riabbracciare il suo Guerriero. Arturo Vidal, dal canto suo, si sta allenando in Spagna con un preparatore atletico per rendersi subito disponibile alla causa nerazzurra.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il via libera non è ancora arrivato ma la cessione di Candreva al Genoa potrebbe rappresentare la svolta giusta. A prescindere, l’inserimento nello scacchiere tattico di Conte non dovrebbe essere troppo complicato per Vidal.

Il tecnico nerazzurro avrebbe pronta però una nuova posizione in campo, più vicina alle punte, per limitare il raggio d’azione e il dispendio di energie, e averlo più lucido in zona gol e nel pressing ultra offensivo.

