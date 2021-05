MD – Inter sulle tracce di Depay, ma il calciatore sta cercando casa a Barcellona

L'attaccante olandese andrà in scadenza di contratto a fine stagione

Nome a sorpresa accostato questa mattina al mercato dell'Inter. Nell'ottica di una finestra che per i nerazzurri sarà prevalentemente low cost, infatti, il Mundo Deportivo ha fatto sapere che il club nerazzurro sarebbe nell'elenco dei club sulle tracce di Memphis Depay. L'attaccante olandese, com'è noto, a fine stagione non rinnoverà il contratto che lo lega fino al giugno 2021 con il Lione e sarà libero di partire a parametro zero.