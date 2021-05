Lukaku: “Lotterò per Conte sino alla morte: oggi la svolta della mia carriera”

L'attaccante belga è il leader della squadra di Antonio Conte

Antonio Conte come José Mourinho non è solo un modo dire, è una realtà che si riflette nel modo che i giocatori hanno di parlare del tecnico salentino, vedi Romelu Lukaku questa sera a La Tribune: "Per lui combatterò fino alla morte - ha detto l'attaccante belga - Non ci fu la possibilità di lavorare insieme al Chelsea, ma ho sempre pensato che dopo aver lasciato il Manchester United con lui sarei migliorato davvero". E ancora, sui primi momenti con Conte all'Inter: "Mi ha detto chiaramente: 'Se non lavori in allenamento, non giocherai'. In carriera è sempre fondamentale incontrare persone sincere nei tuoi confronti: è capitato a campioni come Eto'o, Drogba, Henry...".