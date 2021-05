CdS – Conte, obiettivo 94 punti e vittoria contro la Juventus: il turnover andrà meritato

Il tecnico leccese non vuole cali di prestazione a scudetto già ottenuto

Turnover sì, ma senza sconti: Antonio Conte avrà pur vinto aritmeticamente il campionato alla guida dell'Inter la scorsa domenica, ma non per questo vorrà affrontare con leggerezza i prossimi quattro incontri. Il tecnico leccese, come promesso nelle ultime conferenze stampa, concederà sicuramente più spazio in queste ultime gare a quei calciatori che hanno giocato meno durante la stagione, ma sarà più che altro un riconoscimento alla professionalità, un premio al merito di coloro che hanno sempre lavorato nel massimo rispetto e che continueranno a farlo in queste ultime settimane per meritarsi il posto.