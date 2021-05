CorSera – Zhang scende in campo: Conte può rinnovare per molti anni con le giuste garanzie

Il tecnico leccese prenderà una scelta solo al termine della stagione nell'incontro con la società

Chiuso il discorso scudetto, adesso le luci dei riflettori di casa Inter sono tutte rivolte sul futuro di Antonio Conte. Il tecnico leccese entrerà difatti nell'ultimo anno di contratto, anche se ad oggi vorrà prima attendere il vertice di fine stagione con dirigenti e proprietà per confermare la sua presenza per la prossima stagione. Come segnalato questa mattina dal Corriere della Sera, saranno decisive le linee guida che detterà Steven Zhang per il futuro del club, ad oggi probabilmente ancora sconosciute anche ad un dirigente come Beppe Marotta visto che molto dipenderà dal maxi prestito in arrivo nelle casse del club.

In riferimento all'amministratore delegato nerazzurro, come ricordato dal quotidiano milanese, preferirebbe che prima dell'inizio della stagione venisse rinnovato il contratto di Antonio Conte e non solo, visto che pure il suo e quello di Ausilio andranno in scadenza nel giugno 2022. Il tecnico leccese, se nell'incontro di fine anno dovesse essere convinto dal progetto prospettato dal gruppo Suning, potrebbe non solo rimanere per la terza stagione ma addirittura prolungare e decidere di restare a lungo per aprire un ciclo. In casa contrario, data la sua grande chiarezza che lo ha sempre accompagnato in questa esperienza, sarà il primo a salutare e chiudere in anticipo il rapporto con gli Zhang.