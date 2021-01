Corriere di Bergamo – Inter ad un passo da Gomez. Marotta propone una contropartita: i dettagli

L’Inter pensa al mercato e le situazioni da risolvere sono diverse. Per quanto riguarda le entrate, un nome che piace al club di Suning è quello del Papu Gomez, in uscita dall’Atalanta dopo la rottura con Gasperini. Il calciatore argentino è nel taccuino di Marotta da diverse settimane e potrebbe essere l’attaccante che Antonio Conte chiede da tempo, magari dopo la partenza di Eriksen.

Come riportato dal Corriere di Bergamo, i nerazzurri sarebbero al momento in vantaggio su tutti per il classe ’88. I contatti tra le parti sono continui e il passaggio all’Inter è l’ipotesi più concreta. Resta al momento il nodo economico: Percassi continua a chiedere 10 milioni di euro, mentre Zhang impone un mercato a costo zero. Ecco, quindi, che potrebbero entrare nella trattativa giovani di proprietà di Suning.

Su tutti c’è il nome di Sebastiano Esposito, attualmente in prestito al Pescara. Ai bergamaschi piace molto anche Lorenzo Pirola, che però è considerato un importante elemento per il futuro dell’Inter. Marotta ha messo sul piatto Gaetano Oristanio, trequartista entrato nel giro della Nazionale giovanile. Non è escluso, però, che insieme alle contropartite Zhang debba mettere mano al portafoglio per andare incontro alle richieste dell’Atalanta.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<