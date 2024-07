Inter-Gudmundsson, Zangrillo conferma: “Marotta lo vuole gratis”

Nelle ore in cui si attende lo sbarco a Milano di Josep Martinez, prossimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter, prosegue l’interesse dei nerazzurri per un altro gioiello del Genoa. Stiamo parlando di Albert Gudmundsson, attaccante islandese che potrebbe chiudere il reparto avanzato di Simone Inzaghi in caso di partenza di Marko Arnautovic.

Il classe 1997 è un obiettivo concreto dell’Inter, come ammesso quest’oggi anche dal presidente del Genoa, il Prof. Alberto Zangrillo. Nel corso del suo intervento in occasione dell’evento “Incontri d’estate” organizzato da Telenord a Genova, il numero uno del Grifone ha però avvisato il collega e amico Marotta sulle condizioni di una possibile trattativa per Gudmundsson.

Queste le parole di Zangrillo: “Il calcio, mi ha insegnato Galliani, é crudele. Penso che il Genoa debba ritornare dove manca da tanto tempo. Per farlo ci vuole un consolidamento economico che consenta di poter usufruire di una rosa che ha un valore che tu gestisci, che tu controlli, di cui tu sei padrone. E che quindi ti consenta di dire di no al signor Marotta quando vorrebbe che tu gli regalassi Gudmundsson, e lo dico all’amico Beppe senza nessun tipo di malignità. Lo dico perché so che all’Inter piace Gudmundsson e io ho detto che spero che lui possa sognare e continuare a sognare. Però il Genoa deve essere padrone di se stesso: se vende Martinez è perché pensa di poterselo permettere, perché arriva un altro Martinez o meglio di lui, e se va via Gudmundsson, come è andato via Dragusin abbiamo visto che abbiamo fatto ancora meglio”.