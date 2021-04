TS – Inter, c’è un problema Handanovic. E adesso il rinnovo è meno scontato

Il portiere nerazzurro viene da due errori consecutivi piuttosto gravi per uno della sua esperienza

Come scritto questa mattina da Tuttosport, la società nerazzurra è adesso chiamata ad una profonda riflessione. Sul tavolo, infatti, da qualche settimana è finita pure l'ipotesi di un rinnovo dell'estremo difensore sloveno fino al giugno 2023, dal momento che il suo attuale contratto andrà in scadenza nel 2022. L'Inter va detto che conterà su Handanovic almeno per un'altra stagione e non ha ancora individuato un suo possibile erede. Ma qualora questi errori dovessero continuare a ripresentarsi con una certa frequenza, il capitano nerazzurro potrebbe giocarsi il prolungamento di un anno.