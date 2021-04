TS – Inter, Zhang atteso a Milano dopo oltre 6 mesi: sarà un Villa Bellini 2.0

Il presidente nerazzurro dovrà delineare il futuro sportivo del suo club

Steven Zhang è senz'altro l'uomo più atteso in questo momento in casa Inter. A maggior ragione dopo quanto avvenuto nelle ultime ore in merito al terremoto Superlega, la presenza del presidente nerazzurro a Milano è fondamentale per ristabilire ordine e dare indicazioni sul futuro. Come segnalato da Tuttosport questa mattina, il rampollo di casa Suning manca dagli uffici di Viale della Liberazione da oltre sei mesi, ma una volta che entreranno in vigore le norme per il rientro dalla Cina dovrebbe finalmente pianificare il suo ritorno in Italia.