Inter, Marotta e Ausilio a pranzo con Pazzini: futura collaborazione?

L'ex centravanti vorrebbe intraprendere una carriera da dirigente

Nella trasferta ligure di ieri in occasione dell'infrasettimanale che si è giocato tra Inter e Spezia, finito con il risultato di parità con le reti di Farias e Perisic, i dirigenti nerazzurri hanno avuto modo di incontrare una vecchia conoscenza interista. Come riportato questa mattina da Tuttosport, infatti, Piero Ausilio e Beppe Marotta sono stati infatti a pranzo con l'ex attaccante Giampaolo Pazzini.

Dopo aver annunciato il ritiro lo scorso novembre 2020, l'ex centravanti ha infatti intenzione di intraprendere una nuova carriera da dirigente. All'Inter, dove ha giocato dal gennaio 2011 all'agosto 2012, potrebbe dunque fare ritorno in futuro in nuove vesti per una possibile collaborazione con il club nerazzurro. Tutti discorsi però che eventualmente dovranno essere confermati ed approfonditi in futuro, dopo un primo pranzo andato in scena ieri.