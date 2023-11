Ancora Inter-Juve: c’è il duello di mercato per un gioiello di Serie A

Dopo lo scontro diretto di qualche giorno fa, Inter e Juventus sono pronte continuare la sfida Scudetto, ma sono pronte anche a ingaggiare un nuovo duello fuori dal campo, sul mercato. L’obiettivo comune è una delle grandi sorprese della Serie A.

Si tratta di Andrea Colpani. E, come riportato da Tuttosport, i nerazzurri avrebbero già mosso qualche passo in più per il centrocampista del Monza, con Ausilio che monitora con attenzione il giocatore, tanto da essere stato più volte presente all’U-Power Stadium. E l’Inter un approccio concreto lo aveva già provato la scorsa estate, una volta naufragata la trattativa per Samardzic.

La Juventus per ora osserva, con Palladino, ex bianconero e artefice dell’esplosione di Colpani, a essere il principale sponsor del giocatore. Il profilo piace alla Juventus, ma a favorire l’Inter in questo momento sarebbero anche i rapporti con l’agente del giocatore, quel Tinti già legato a Inzaghi e Bastoni.

L’opinione di Passione Inter

Colpani sta sicuramente vivendo la stagione della sua consacrazione e il salto in una big potrebbe essere il passo decisivo. Naturale, allora, che le due squadre più importanti in Italia abbiano messo gli occhi su di lui. L’Inter ha già dimostato in passato di sapersi muovere sottotraccia e in anticipo, in modo da compensare anche delle risorse economiche non infinite. Da capire se basterà anche per il centrocampista del Monza.