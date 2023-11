L’Inter continua a monitorare Taremi: ecco la mossa degli agenti

Ieri sera è stata una serata importante per l’attacco dell’Inter, dentro e fuori dal campo Sul terreno del Da Luz, Arnautovic e Sanchez hanno trovato entrambi la via del gol nella ripresa, dopo un primo tempo molto difficile. Un’ottima notizia per il presente nerazzurro, mentre sugli spalti si muoveva qualcosa anche per il futuro.

Come riportato da Tuttosport, infatti, gli agenti di Mehdi Taremi sarebbero stati avvistati in tribuna a Lisbona. Il tutto, allora, lascerebbe pensare a un nuovo incontro con l’Inter. L’iraniano, d’altronde, è un obiettivo a parametro zero dei nerazzurri.

I gol di ieri sera potrebbero aver calmato l’urgenza, ma il bisogno di un altro attaccante top alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram rimane, e in pochi possono dare le garanzie dell’attaccante del Porto a un prezzo praticamente nullo, almeno per il cartellino.

L’opinione di Passione Inter

L’acquisto di Taremi sembra ormai essere una questione per l’estate, specie dopo le parole di ieri di Marotta nel pre-partita di Benfica-Inter, che sembrano aver chiuso le porte a eventuali investimenti a gennaio. Da capire se quella dell’amministratore delegato nerazzurro sia stata la verità o solo una frase di circostanza.