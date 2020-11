Mercato – Inter e Juventus su Rovella, opportunità a parametro zero? Il Genoa spera nel rinnovo

Inter e Juventus sono pronti ad un derby d’Italia sul mercato per assicurarsi le prestazioni del centrocampista in forza al Genoa Nicolò Rovella. Il giocatore si è messo in mostra proprio contro la formazione nerazzurra, con cui ha collezionato ben tre delle sue cinque presenze in Serie A, sempre con ottime prestazioni.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, a far gola ad Inter e Juventus è la possibilità di prelevare il calciatore a parametro zero: Rovella è infatti in scadenza di contratto con il Genoa e potrebbe accasarsi liberamente a fine stagione. Una possibilità spaventosa per il Grifone, che rischia di perdere uno dei suoi talenti più interessanti senza alcun incasso. Ragion per cui la società rossoblù sarebbe disposta ad offrire un ricco rinnovo di contratto, blindando il calciatore per i prossimi tre anni.

