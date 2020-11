Mercato – Inter, occhi su Szoboszlai: operazione complessa, alte le richieste del Salisburgo

Se l’interesse dei tifosi dell’Inter è rivolto principalmente al campo, per di più nella giornata che vedrà i nerazzurri impegnati in terra spagnola nella delicatissima trasferta di Champions League contro il Real Madrid, dietro le quinte non si ferma il lavoro sul mercato. La dirigenza del club di Viale della Liberazione è all’opera per cercare rinforzi in vista della sessione invernale: stando a quanto riportato da Calciomercato.com, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero messo gli occhi sul centrocampista in forza al Salisburgo Dominik Szoboszlai.

L’operazione è però complessa per due motivi: innanzitutto c’è il diktat di Steven Zhang, secondo cui potranno esserci operazioni importanti in entrata solo dopo le cessioni, con Christian Eriksen e Radja Nainggolan nella lista dei calciatori prossimi a lasciare Appiano Gentile. In secondo luogo per le alte richieste della società austriaca: la clausola rescissoria del giocatore ungherese è di 25 milioni di euro, al momento non disponibili nelle casse nerazzurre.

