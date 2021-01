CdS – Inter-Lautaro, arrivano conferme: tutto fatto per il rinnovo. L’ok di Bc Partners per l’annuncio?

Anche il Corriere dello Sport fa il punto attorno al futuro di Lautaro Martinez. Arrivano ulteriori conferme sull’accordo trovato tra Inter e agenti per il suo rinnovo di contratto: a fine febbraio l’entourage sarà di nuovo a Milano per chiudere definitivamente la trattativa di mercato.

La scadenza sarà spostata dal 2023 al 2024, l’ingaggio partirà da una base di poco meno di 5 milioni di euro e andrà a salire. La differenza per questi mesi verrà spalmata sulle annate successive. Resta da capire se per il via libera totale del rinnovo tocchi aspettare anche l’ok di Bc Partners, oltre a quello di Suning che è già stato incassato.

