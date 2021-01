Fiorentina-Inter di venerdì, impossibile lo spostamento: Conte polemico sul calendario

Questa sera contro il Benevento, martedì la Juventus a San Siro e poi la trasferta di Firenze in programma venerdì sera. L’Inter, in soli 6 giorni, è attesa da 3 partite fondamentali che possono incidere notevolmente sul proseguo della stagione nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte è infastidito dal fatto che Fiorentina-Inter si giocherà di venerdì mentre la Juventus sarà regolarmente in campo sabato e quindi avrà a disposizione un giorno in più per recuperare dalle fatiche della semifinale di andata.

Lo spostamento del match di Firenze a sabato è a priori da escludere. Il calendario, fissato già a dicembre, resterà così com’è.

