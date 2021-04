Mercato – Inter, si vocifera di un accordo segreto con Mandi: pronto il quadriennale

Il difensore algerino si libererà a costo zero il prossimo giugno per la scadenza del contratto

A discapito dei problemi sofferti negli ultimi mesi da Suning, i dirigenti dell'Inter stanno già lavorando silenziosamente per il futuro del club. In quest'ottica, ecco che diverse fonti in Spagna e Algeria stanno confermando che la società nerazzurra in gran segreto avrebbe già raggiunto un accordo per un difensore centrale adatto per la difesa a tre e in scadenza di contratto il prossimo giugno. Si tratta di Aïssa Mandi, calciatore algerino attualmente di proprietà del Betis Siviglia che, ricevuto l'ultimatum dalla formazione spagnola, avrebbe deciso di non rinnovare.