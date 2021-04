Mercato – Inter, la Gazzetta assicura: “In estate due colpi saranno naturali”

Il club nerazzurro vorrà ulteriormente alzare il livello della rosa

Sebbene le forze dell'Inter siano tutte riversate in questo momento sull'ultimo rettilineo che porta al traguardo finale nella corsa al campionato, tra poche settimane inevitabilmente l'attenzione si sposterà anche su un tema che sta a cuore di molti tifosi, vale a dire il calciomercato. L'arrivo di Steven Zhang a Milano, atteso entro il mese di aprile, in tal senso dovrà mettere in chiaro effettivamente quale sarà la forza economica del club nerazzurro in modo da poter elaborare con dirigenti ed allenatore una strategia chiara da attuare nei mesi estivi per rinforzare ulteriormente la rosa.