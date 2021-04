GdS – Sanchez fatica e reclama più spazio: l’Inter ha ora bisogno di Muriel

L'attaccante colombiano potrebbe diventare la terza scelta di Antonio Conte in avanti

Non è stata una delle migliori prestazioni di Alexis Sanchez quella giocata ieri dal primo minuto contro il Cagliari. Il centravanti cileno ha faticato più del solito, nonostante il buon momento da cui veniva nelle ultime partite in cui però era sempre subentrato a partita in corso, eccetto quando partì titolare lo scorso 4 marzo mettendo a segno una doppietta contro il Parma. L'ex Manchester United, però, a parte la grinta e la voglia che non ha fatto mai mancare, ieri tecnicamente ha commesso troppi errori e la prossima estate potrebbe tornare a far discutere di sé ancora una volta sul mercato .

Per questo motivo La Gazzetta dello Sport stamattina ha sottolineato l'esigenza per l'Inter di andare alla ricerca di un attaccante come Muriel: una vera e propria sentenza quando entra a gara in corso, molto affidabile quando viene schierato dal primo minuto. Il colombiano sarebbe certamente ideale vista la grandissima stagione che sta facendo all'Atalanta e da qualche settimana è effettivamente entrato nel mirino del club nerazzurro. Ovviamente ci sarà prima da fare i conti con Gasperini che non avrà alcuna intenzione di rinunciare al miglior calciatore della stagione bergamasca, ma l'Inter un tentativo proverà comunque a farlo in vista dell'estate.