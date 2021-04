Inter-Cagliari, Darmian il più ‘contiano’ di tutti: il suo gol pesa come uno scudetto. I voti dei quotidiani

Il difensore ha deciso la sfida di ieri grazie ad una sua rete su assist al bacio di Hakimi

L'uomo che non t'aspetti ma del quale Conte non ha mai dubitato in questa stagione. Sin da quando è arrivato all'Inter Matteo Darmian ha sempre saputo di doversi allenare probabilmente anche più degli altri per potersi ritagliare uno spazio importante all'interno della rosa. E grazie al grande impegno profuso fino a questo momento, l'ex difensore del Parma sta vivendo una delle annate probabilmente migliori della sua carriera, contribuendo da grande protagonista alla cavalcata nerazzurra verso lo scudetto, per ultimo con il gol da tre punti siglato ieri contro il Cagliari. Vediamo come i principali quotidiani sportivi italiani hanno definito la prestazione del calciatore più 'contiano' di questa Inter: