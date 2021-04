Accadde Oggi – 12 aprile 2000, Ronaldo ripiomba nell’incubo: infortunio dopo 6′

Il brasiliano rientrava dal precedente infortunio al ginocchio dopo cinque mesi

Due anni e mezzo o tre anni di buco non rovinano una carriera, ma lasciano un dilaniamento indelebile nel percorso di un calciatore: specie se questo buco - causa calvario di infortuni - arriva ad appena 23 anni d'età, specie se il calciatore rappresenta uno dei più grandi fenomeni del calcio mondiale. Il Fenomeno, anzi: Ronaldo Luis Nazario da Lima. Infortunatosi per la prima volta sul finire del 1999, il 12 aprile 2000 Ronaldo rientra dopo cinque mesi in una partita ufficiale: si tratta di Lazio-Inter, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia e terminata sul risultato di 2-1 in favore dei biancocelesti. Ma la gara che doveva essere quella della rinascita, per il brasiliano, si trasformerà ben presto in un nuovo incubo.