TS – Inter-Marcos Alonso, ultime speranze di mercato. Ma c’è un cattivo alleato…

E’ stato un mercato sicuramente molto intelligente quello operato dall’Inter in una finestra senz’altro inedita rispetto agli ultimi anni, per via delle notevoli conseguenze a livello economico causate dal coronavirus negli ultimi mesi. Il club nerazzurro, per questo motivo, ha cercato innanzitutto di puntellare tutti i reparti con calciatori dalla comprovata esperienza senza sborsare grandi somme, dai colpi praticamente a costo zero di Sanchez, Vidal e Kolarov, passando per l’arrivo imminente di Darmian per 2,5 milioni di euro.

Ma non solo, perché l’Inter ha cercato anche di ritoccare le fasce con uno dei migliori prospetti del calcio europeo come Achraf Hakimi e potrebbe ancora cercare di rinforzare la propria rosa con un ultimissimo acquisto di livello. Come ribadito questa mattina da Tuttosport, stiamo chiaramente parlando di Marcos Alonso, l’esterno spagnolo chiesto da Conte alla dirigenza per il quale il Chelsea ha già rifiutato l’offerta per il prestito. L’ex Fiorentina, anche ieri lasciato in tribuna da Lampard dopo il litigio della scorsa settimana, potrebbe essere la ciliegina sulla torta del mercato nerazzurro, ma il tempo a disposizione per chiudere l’operazione – considerata la scadenza di domani – non è sicuramente un buon alleato.

