Sport – Inter e Milan su Neto, l’agente è in Italia: il Barcellona apre e fissa il prezzo

Il portiere brasiliano ha difeso in Italia già le porte di Fiorentina e Juventus

Nuovo nome per il calciomercato dell'Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino Neto, portiere brasiliano del Barcellona, ammirato in Serie A con Fiorentina e Juventus.

Su Neto ci sono anche Everton e Roma, l'Inter potrebbe portarlo a Milano come vice Handanovic, per poi promuoverlo a portiere titolare. Il suo agente, Giuliano Bertolucci, è a Milano in questi giorni per parlare con entrambi i club con i quali mantiene ottimi rapporti.