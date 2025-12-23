Inter-Muharemovic con lo sconto grazie a Frattesi

L’ipotesi di un trasferimento di Davide Frattesi alla Juventus prende forma con diverse soluzioni sul tavolo. Il centrocampista dell’Inter continua a trovare poco spazio nel progetto nerazzurro e i bianconeri stanno valutando più strade per portarlo a Torino già a gennaio.

Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, dopo il rifiuto della Juventus ad inserire Khephren Thuram in uno scambio con un piccolo conguaglio economico a favore del club torinese, si stanno esplorando alternative concrete. Una prima opzione prevede un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League della Juventus.

La seconda strada coinvolge Tarik Muharemovic, difensore classe 2003 che si sta mettendo in luce al Sassuolo. Il giocatore piace all’Inter già per la finestra di gennaio, ma il CEO emiliano Carnevali lo valuta almeno 25 milioni di euro. L’elemento chiave dell’operazione riguarda dunque i diritti sulla futura rivendita del centrale: la Juventus, che lo ha ceduto a titolo definitivo la scorsa estate, ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita.

In pratica, qualsiasi somma che l’Inter dovesse versare al Sassuolo per Muharemovic finirebbe per metà nelle casse bianconere. Per questo motivo le due trattative potrebbero incrociarsi, consentendo eventualmente ai nerazzurri di risparmiare qualche milione sul difensore in cambio della cessione di Frattesi.