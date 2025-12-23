L’Inter non molla Ederson: c’è la data della trattativa

Durante la scorsa estate l’Inter aveva valutato più di un’operazione per rinforzare la rosa. Oltre al tentativo per Lookman, destinato poi a un progetto diverso, la dirigenza aveva considerato l’ipotesi di inserire in rosa un centrocampista capace di dare equilibrio in entrambe le fasi. Manu Koné, blindato alla Roma, era stato seguito con interesse. Ma c’era anche un altro profilo sotto osservazione.

Si tratta di Ederson, mediano dell’Atalanta apprezzato per dinamismo e capacità di impostazione. Il brasiliano era entrato nei radar nerazzurri la scorsa estate, quando il Galatasaray sembrava orientato a fare sul serio per Calhanoglu. Quella pista però non si concretizzò e di conseguenza anche l’operazione per il giocatore bergamasco rimase in stand-by.

Secondo Tuttosport, i rapporti tra le due società rimangono solidi. Una relazione che affonda le radici nei primi anni della proprietà Suning, quando gli Zhang invitarono i Percassi a Nanchino. La vicenda Lookman non ha compromesso i contatti, anche perché ad agosto l’Atalanta ha acquistato dall’Inter Zalewski per 17 milioni.

Nel corso degli anni, del resto, l’asse tra Bergamo e Milano ha prodotto diversi movimenti. Nel 2017 arrivarono Gagliardini e Bastoni, mentre nel gennaio 2022 fu la volta di Gosens. Ora non si esclude che il nome di Ederson possa tornare di attualità nei prossimi mesi, magari in estate, quando il mercato offrirà nuove opportunità.