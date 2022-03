Inter, nessuna distrazione: tutti i rinnovi messi in stand by

La squadra ora deve pensare solo al campo

La situazione dell'Inter si fa sempre più delicata. Ora il Milan ha 6 punti di vantaggio (i nerazzurri hanno una partita in meno) e il vantaggio degli scontri diretti. E, oltre al Napoli in mezzo, la squadra di Inzaghi sente sul collo il fiato della Juventus, a meno 1 e con lo scontro diretto in casa dopo la sosta. Insomma non un momento semplice per il tecnico, che sta vedendo ormai tramontare il sogno dello Scudetto della stella. La squadra sembra spompata, priva di entusiasmo. Ecco perché la società ha deciso di correre ai ripari come può.