Inter, Nkunku resta un sogno? Il Lipsia chiede cifre folli…

Il punto della situazione attorno alla stellina francese

Sembrerebbe di no. Il Lipsia, come il Salisburgo sempre di proprietà Red Bull, è una fucina incredibile di talenti, però tutt'altro che a buon mercato. I 30 goal stagionali segnati fin qui non fanno altro che far lievitare la valutazione del ragazzo che sembrerebbe già fuori budget per l'Inter. Come riportato da TMW infatti, la valutazione attuale fatta dal club tedesco si aggirerebbe sui 100 milioni di euro, decisamente troppi per quasi chiunque, non solo per i nerazzurri. Tale valutazione potrebbe però celare qualcosa d'altro. Il ragazzo infatti al momento non ha una clausola rescissoria, da qui la valutazione astronomica. L'obbiettivo del Lipsia potrebbe essere quello di rinnovarlo in estate, includendo nel contratto una clausola rescissoria importante ma che permetta comunque all'attaccante di cercare fortuna in club più importanti. Chissà che, magari, nel 2023 le cose non possano cambiare e anche l'Inter possa iscriversi davvero alla corsa alla stellina francese.