A Bola – Inter stregata da Nuno Mendes: pronta offerta importante allo Sporting

Il calciomercato non si ferma mai. Secondo alcune voci provenienti dal Portogallo, in particolare dal quotidiano A Bola, Inter, Juventus e Milan starebbero seguendo un talentuoso terzino sinistro dello Sporting. Si tratta di Nuno Mendes, classe 2002 adattabile anche a difensore centrale, già protagonista in campionato con 8 presenze ed 1 gol. Il club lusitano sa bene di avere tra le mani un possibile talento, tant’è che si prepara ad alzare la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Stando a quanto riporta A Bola, infatti, lo Sporting avrebbe intenzione di modificare il prezzo presente sul cartellino esposto in vetrina sulla corsia di sinistra: 45 milioni di euro. A quelle cifre però, nonostante l’interesse, è impensabile che i club italiani – e forse non solo – accelerino nell’operazione.

