TS – Inter, grandi manovre per giugno: tutto su Onana, Raspadori e Kostic

Il club nerazzurro sta già programmando i movimenti della prossima estate

Se a gennaio non sono previsti grandi movimenti, a parte il possibile arrivo di Nandez che potrebbe prendere il posto del partente Vecino all'interno della rosa, l' Inter sta già lavorando assiduamente per i rinforzi della prossima estate. Com'è noto, il club nerazzurro da diverso tempo ha bloccato André Onana, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Secondo quanto scritto questa mattina da Tuttosport, il portiere camerunese ha già accettato la proposta interista e il suo agente Albert Botines tra poche settimane dovrebbe sbarcare a Milano per definire gli ultimissimi dettagli del contratto che solo a partire da febbraio potrà essere depositato.

Ma non è tutto, perché a scaldare l'estate interista nel 2022 saranno anche Filip Kostic e Giacomo Raspadori. L'esterno serbo verrà acquistato come erede di Ivan Perisic, giunto al capolinea della sua appassionante avventura nerazzurra e anche lui in scadenza il prossimo 30 giugno. L'Eintracht Francoforte potrebbe cedere dinnanzi ad una proposta da 10 milioni di euro, visto che il calciatore entrerebbe nell'ultimo anno di contratto. Cifre sicuramente più alte previste invece per un eventuale assalto a Raspadori: l'attaccante classe 2000 potrebbe arrivare inizialmente da vice Dzeko per raccoglierne successivamente l'eredità e la maglia numero 9.