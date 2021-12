Inter, il punto sui rinnovi: Dimarco subito, poi Brozovic

Settimane decisive

Non solo mercato in entrata per l'Inter. Il club nerazzurro infatti vuole blindare i suoi gioielli, sia per continuare a rimanere ad alti livelli, sia per incassare al meglio da un'eventuale cessione futura con il Player Trading decantato da Marotta. Ecco perché, prima ancora di intervenire con nuovi innesti, la società vuole prolungare i contratti più a rischio.