Verso Inter-Cagliari: le probabili scelte di Inzaghi

Pochi dubbi per Inzaghi

Metabolizzata la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid , l' Inter di Simone Inzaghi ora può gettarsi sul campionato per puntare al titolo di campione d'inverno. La vetta occupata dal Milan dista infatti solo una lunghezza e il calendario, almeno sulla carta, è più agevole per i nerazzurri.

Contro il Cagliari dell'ex Mazzarri, l'Inter cercherà i 3 punti senza dover pensare al turnover per l'Europa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, contro i sardi i nerazzurri scenderanno in campo praticamente con la formazione tipo. Al centro della difesa, in mezzo a Skriniar e Bastoni, tornerà finalmente Stefan De Vrij. A destra Dumfries riprenderà il suo posto in attesa del rientro di Darmian: la sostituzione di Madrid infatti è stata solo a scopo precauzionale. In mediana confermati Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Perisic in vantaggio su Dimarco a sinistra. Unico vero dubbio in attacco: ballottaggio tra Dzeko e Sanchez per un posto da titolare accanto a Lautaro Martinez. Il cileno potrebbe partire dal primo minuto per la seconda volta dopo la trasferta di Empoli.