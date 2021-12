CdS – Perisic sogna il Bayern Monaco: decisione rinnovo rinviata al 2022

C'è incertezza sul suo prolungamento di contratto, Perisic sogna il Bayern o la Premier

Il discorso rinnovi in casa Inter è sempre attuale. La dirigenza nerazzurra è vicina a blindare Dimarco fino al 2026 ed è al lavoro anche per il nuovo contratto di Marcelo Brozovic. Discorso diverso, invece, per Ivan Perisic. Come riporta il Corriere dello Sport, per l'esterno croato c'è più incertezza e una decisione definitiva è rinviata al 2022, tra febbraio e marzo.