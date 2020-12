GdS – Sondaggio Inter per Renato Sanches: costa meno di De Paul e si è rilanciato in Francia

Talento cristallino che tutto il mondo del calcio ha avuto modo di apprezzare nell’estate del 2016 quando con il suo Portogallo riuscì a vincere da giovanissimo un incredibile Europeo, Renato Sanches si sta finalmente imponendo come uno dei centrocampisti più interessanti in circolazione. Acquistato dal Bayern Monaco proprio nel 2016 per oltre 35 milioni di euro, il classe 1997 sembrava fin troppo acerbo al suo primo anno in Germania, dopo essersi messo in luce per due anni con il suo Benfica in un campionato meno impegnativo come quello portoghese.

Spedito in prestito allo Swansea la stagione successiva, il calciatore non è riuscito a rilanciarsi come ci si aspettava. Così, un’altra stagione in Germania come ultima chance concessa dai bavaresi e il nuovo trasferimento nell’estate 2019 al Lille. La tappa francese ha rappresentato una vera e propria svolta nella carriera del centrocampista portoghese, che nell’ultimo anno e mezzo sembra aver finalmente messo in evidenza le enormi potenzialità che già tutta Europa aveva avuto modo di apprezzare nel 2016.

Renato Sanches, centrocampista di qualità e tecnica, dotato di strappi importanti grazie ad un tessuto muscolare che lo rende un calciatore moderno, è stato inserito nell’elenco di mercato dell’Inter. Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha già chiesto informazioni sul suo cartellino, scoprendo che la sua valutazione non supera i 25 milioni di euro. Un giocatore che potrebbe far comodo al sistema di Antonio Conte e che costa decisamente meno di De Paul, ma sul quale bisognerà guardarsi intorno per via della concorrenza di Liverpool e Manchester United.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<