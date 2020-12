CdS – Inter, Sensi vede la luce in fondo al tunnel: i dati di Appiano mostrano che sta tornando al top

Stefano Sensi potrebbe essere il vero grande acquisto del mercato invernale dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro, dopo aver dovuto lottare nell’ultimo anno con cinque tremendi infortuni muscolari che lo hanno perseguitato, sta finalmente tornando al top della condizione fisica. Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, i dati delle ultime sessioni di allenamento di Appiano Gentile hanno mostrato chiaramente una crescita a livello di condizione atletica, quasi alla pari rispetto a quella evidenziata al suo arrivo a Milano nella prima parte della passata stagione.

Sia Antonio Conte la scorsa domenica che il ct Roberto Mancini nella giornata di ieri, hanno speso tanti complimenti nei suoi confronti. Perché è innegabile che quando Sensi sta bene dal punto di vista fisico, il suo gioco ne risente come quello di tutta la squadra. In poche apparizioni a partita in corso nell’ultimo periodo con la maglia dell’Inter, il ragazzo è sempre riuscito a fare la differenza, come contro la Spal procurandosi il rigore del 2-0, o contro il Napoli entrando da protagonista nell’azione che ha portato al fallo di Ospina su Darmian. Un calciatore sempre presente nei pressi dell’area avversaria, che sa muovere come pochi la palla e a cui Conte non ha più intenzione di rinunciare da qui in avanti.

